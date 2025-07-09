Eskişehir'de Ekin Tarlasında Yangın Çıktı

Eskişehir'de Ekin Tarlasında Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Kıravdan Mahallesi'nde bir ekin tarlasında çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mahalle halkı endişeli.

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde bulunan bir ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı kırsal Kıravdan Mahallesi'nde bulunan ekin tarlasında çıktı. Çiftçiler, traktörlerine taktıkları pulluklar ile araziyi sürerek alevin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca mahalle halkı yangının büyümesinden endişe duyuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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