Eskişehir'de Ekim Ayında 899 Bin TL İdari Para Cezası Uygulandı

Eskişehir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün Ekim ayı denetimlerinde toplam 899 bin 144 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ekim ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 211 firmada 5 bin 463 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 62 firmada 296 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 899 bin 144 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR