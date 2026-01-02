Haberler

Eskişehir'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yolcu ağır yaralanırken, sürücünün sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Araçtaki 28 yaşındaki yolcu ağır yaralanırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza dün gece, Eskişehir çevre yolunun Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Şarhöyük mahallesi kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa istikametinde seyreden M.İ.K. (19) idaresideki 26 EPL 899 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrol çıkıştı. Savrulmaya başlayan araç, orta refüjde bulunan korkuluklara hızlı bir biçimde çarptı. Takla atan araç yola geri savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan ve bilinci kapalı olan Onurhan B. (28) ilk müdahalesinin ardından dün Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onurhan B.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada nispeten hafif yaralanan sürücü M.İ.K.'nin motosiklet ehliyeti olduğu, fakat araç kullanmaya ehliyetinin olmadığı öğrenildi. M.İ.K. de Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın çarptığı korkulukların yerinden kopması ve karşıya uçması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor