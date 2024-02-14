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Eskişehir'de Ehliyetsiz Şahsa ve Motosiklet Sahibine Para Cezası

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Eskişehir'de bir parkta kendisine ait olmayan motosikletle drift atan ehliyetsiz şahsa 51 bin 964 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de bir parkta kendisine ait olmayan motosikletle drift atan ehliyetsiz şahsa 51 bin 964 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, park içinde motosikletle drift atan bir şahıs tespit edildi. Kendisine ait olmayan abartı egzozlu motosiklet ile drift atan C.B: isimli şahsın yapılan sorgulamasında, ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafında drift atan C.B.'ye, 51 bin 694 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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