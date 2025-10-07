Eskişehir'de Ehliyetsiz Çocuk Araç Çalıp Polisten Kaçtı

Eskişehir'de çaldığı aracın patlayan lastiğine rağmen yarım saat boyunca polislerden kilometrelerce kaçan ehliyetsiz çocuk, iki cadde kesişiminde kıstırılarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde kontağı üzerinde unutulan 35 AG 3368 plakalı otomobili, 17 yaşındaki U.G. tarafından çalındı. Durumu polise haber veren araç sahibi Melih Çakıroğlu, otomobilinin bulunmasını istedi.

Ekipleri peşine taktı

Polis ekiplerinin aracın harekete geçmesinin ardından kamera görüntülerinden anbean izlediği çalıntı otomobilin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerden kaçan otomobili yakalamak için kovalamaca başladı. İzini kaybettirmek için tramvay yoluna giren, bir araca çarpan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren U.G., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sağ arka lastiği patlayan aracı kullanan şahıs polisten son sürat polisten kaçmaya devam etti. Yarım saatin sonuna şahıs, Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Liman Caddesi kesişiminde kıstırıldı. Araçtan indirilen şahsın 17 yaşındaki U.G. olduğu öğrenildi. Araç sahibinin tanıdığı şüphelinin daha öncede aracı çaldığı iddia edildi. Ehliyetsiz şahıs işlemleri için gözaltına alındı. Aracın sağ arka lastiğinin patlak, sağ ön sinyalinin ise kırık olduğu görüldü.

"Daha önce de sürekli çalıyordu zaten"

Konuyla alakalı konuşan otomobil sahibi Melih Çakıroğlu, "İki saat önce TOKİ Aşağısöğütönü'nde kahvenin önünden çalındı. Kontağı üstünde bırakmış. Benim babam, mahallede bir kardeşimiz var; sürekli çalıyor, hırsızlık işini yapıyor yani. Sebebi yok, başıboş, geçim kaynağını böyle sağlıyor; çalarak sağlıyor. Daha önce de sürekli çalıyordu zaten. Bugün de babamın arabasını çalmış. Aşağı Söğütönü'nden buraya kadar gelmiş. İki tane yayaya çarpmış, polis ekibinin araçlarına çarpmış. Durum bu şekilde yani. Yayaya nerede çarpmış bilmiyorum ama memurlar o şekilde söylüyor. Aracı biz de şimdi teslim aldık. Sağ tekerlerini çarpmış, sağ tarafında hasar var. İçinde ne var bilmiyorum. Çalıyor, motor ve araba hırsızlığını sürekli yapıyor. Şu an şahıs çocuk şubede" dedi. - ESKİŞEHİR