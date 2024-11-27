Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an

Eskişehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği ile Yakalanma Olayı

Eskişehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği ile Yakalanma Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ehliyet sınavına elektronik kopya düzeneği ile girmeye çalışan 41 yaşındaki Mustafa G., polis tarafından yakalandı. Vücuduna bantladığı düzeneğin içerisinde taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve kamera bulundu.

Eskişehir'de ehliyet sınavına vücuduna bantladığı elektronik kopya düzeneği ile girmeye çalışan 41 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınav'ı öncesi görenleri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti. Ehliyet almak isteyen adaylara yapılan E-Sınava gelen 41 yaşındaki Mustafa G.'nin vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi. Sınav binası girişinde arama yapan polis ekipleri tarafından tespit edilen kopya düzeneği görenleri hayrete düşürdü.

Taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu. Kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışırken yakalanan Mustafa G., gözaltına alınarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf
img

Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.