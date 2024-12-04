Eskişehir'de Egzoz Gazından Zehirlenen Ferhat Koç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de evinin garajında tamir ettiği otomobilinin egzoz gazından zehirlenen 40 yaşındaki Ferhat Koç, hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Dirican Sokak'ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin altında bulunan garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği esnada egzoz gazından etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ferhat Koç'un cenazesi, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Park Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR