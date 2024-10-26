Eskişehir'de Eğlence Mekanlarında Uyuşturucu Denetimi: Bonzai Ele Geçirildi
Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimlerde 1,447 kişi sorgulandı ve 3.44 gram bonzai ele geçirildi. Denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 447 kişi sorgulanırken, 3.44 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 78 personel ve 1 çevik kuvvet tim personeli katılımıyla eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; bin 447 kişi sorgulanıp, 43 umuma açık yer denetlenirken, 2 işletmeye işlem yapıldı. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan ise 3.44 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR