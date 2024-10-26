Eskişehir'de Eğlence Mekanlarında Uyuşturucu Denetimi: Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 447 kişi sorgulanırken, 3.44 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 78 personel ve 1 çevik kuvvet tim personeli katılımıyla eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; bin 447 kişi sorgulanıp, 43 umuma açık yer denetlenirken, 2 işletmeye işlem yapıldı. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan ise 3.44 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR