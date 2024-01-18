Eskişehir'de eğlence mekanlarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'e iki eğlence mekanının güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Dlayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü-2 Caddesi'nde faaliyet gösteren iki eğlence mekanı güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada M.A.T. isimli şahıs silahla yaralandı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri O.A., M.Ç.A., M.U.B., A.C.D., A.B., A.Ç., C.T., K.U., O.B., Y.E., H.Ö., T.A.Y., A.P., M.S.E. ve C.C.B.U. isimli şahıslar oldukları tespit edilerek ekiplerce yakalandı. M.U.B. isimli şüphelinin iki ayrı suçtan toplam 10 yıl 8 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.C.D., A.B., A.Ç., M.U.B. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR