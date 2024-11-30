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Eskişehir'de Eğlence Mekanlarına Denetim: 4 İşletmeye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de Eğlence Mekanlarına Denetim: 4 İşletmeye İşlem Yapıldı
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Eskişehir'de yapılan polis denetimlerinde 14 işletmede 278 kişi sorgulandı. 4 işletmeye işlem yapılırken, ruhsatsız bir tabanca ve haplar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 işletmede 278 şahıs sorgulandı ve 4 işletmeye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; Asayiş, TEM, KOM, Narkotik, Güvenlik Şube, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde O.G. isimli şahıstan 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, 1 şahsın aile yükümlülüğünün ihlali suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca 2 sentetik hapın da ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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