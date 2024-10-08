Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele

Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzensiz göçmenlere yer sağlayan 2 Türk vatandaşı hakkında işlem yaptığı, 2 göçmenin ise Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği bildirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda; düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yönelik yer sağlayıp çalıştırdığı belirlenen 2 Türk vatandaşına işlem yapılırken, 2 göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 4 Ekim 2024 tarihinde 14 farklı noktada 26 ekip ve 59 personelin katılımı ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 581'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 37'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 618 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yönelik yer sağladıkları ve çalıştırma suçu işledikleri tespit edildi. Bu şahıslara 'Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79)' suçundan işlem yapıldı. 1'i Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 2 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 12 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışmalar sırasında yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne? İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edile astsubay kim, VİDEOSU yayınlandı mı? Artvin Hopaspor- Belediye Derincespor maçı ne zaman? Artvin Hopaspor- Belediye Derincespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'ya ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.