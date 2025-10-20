Haberler

Eskişehir'de Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 10 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 13-20 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 65 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 76 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı ve 66 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; bin 37,90 gram metamfetamin, 936 adet sentetik ecza hapı, 20,143 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, bin 160,564 gram bonzai, 7 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 13 adet bıçak ve 446,20 gram bonzai ham maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

