Eskişehir'de Durumundan Şüphelenilen Motosiklet Çalıntı Çıktı

Eskişehir'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, araç, sahibine ekiplerce teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnönü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri rutin uygulama yaptıkları esnasında bir motosikletin durumundan şüphelendiler. Şüphe üzerine ekiplerce durdurulan motosikletin yapılan kontrollerinde çalıntı olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen motosiklet sahibine, ekiplerce teslim edildi. - ESKİŞEHİR