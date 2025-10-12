Haberler

Eskişehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüs Terk Edildi

Eskişehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan 16 BPV 302 plakalı minibüs ekipleri harekete geçirdi. Emek Mahallesi ve 71 Evler Mahallesi'nin cadde ve ara sokaklarında hızla kaçmaya başladı. Dakikalarca polisten kaçan araç, izini bir ara kaybettirdi. Ruhsat sahibinin adresi Bursa'da olsa da ruhsatın bir önceki adresi olan 71 Evler Mahallesi Cenuplu Sokağı polis ekipleri kontrol etti. Ekiplerce araç, sokak üzerindeki bir ikametin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç sahiplerini arayan polis ekiplerine bir kadının, "Araca ceza yazmayın zaten evimiz kötü halde. Arabayı kredi ile aldılar" dediği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
