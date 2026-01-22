Çocuklarının birinin elinde sigara, diğerinde alkol şişesi olan anne beraat etti

Eskişehir'de bir düğünde 3 ve 4 yaşlarındaki 2 oğlundan birinin elinde sigara, diğerinde ise alkol şişesi varken çekilen görüntüler sonrasında yargılanan anne ilk duruşmada beraat etti. Anne, savunmasında, "Oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Yine oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim" dedi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 20 Nisan 2025 tarihinde organize edilen düğün merasiminde, annesinin kucağındayken sigara içtiği iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili inceleme başlatılmış, anne S.B. (27) gözaltına alınıp emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep edilmişti.

"Oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim"

20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 çocuk annesi S.B. (27), mağdur E.B. (4), E.C.B. (3) isimli çocuklar ve taraf avukatlar katıldı. Anne S.B. mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım, suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. Üç yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Yine oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim. Etrafta bulunan büyükler oğluma yerde bulunan bira şişelerini toplayarak çöpe atmasını söylemiş. Oğlum da bu sebeple eline almış. Ben görünce elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum. Atılı suçtan öncelikle beraatimi mahkemeniz aksi kanaatte ise lehime olan hükümleri uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"Eşim de ben de sigara kullanmayız"

S.B.'nin eşi Ö.B. (31), "Sanıktan şikayetçi değilim. Eşim de ben de sigara kullanmayız. Eşim çocuklarımızla her zaman ilgilenir. Çocuklarını ihmal etmez. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

"Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Müşteki kurum vekili Av. İlter Duman, "Dosya kapsamındaki video görüntüleri ile sanığın atılı suçları işlediği sabittir. Sanık savunmalarının aksi dosya kapsamında bulunan video görüntüleriyle kanıtlanmıştır. Sanıktan şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, "Olay tarihinde sanığın oğlu mağdur E.C. kucağındayken E.C.'nin elinde sigara olduğunun ve ağzından duman çıktığının tespit edildiği, yine sanığın yanında bulunan diğer oğlu mağdur E.B.'nin elinde bira şişesi olduğunun dosya kapsamındaki kamera görüntüleriyle tespit edildiği, sanığın öz çocuklarına yönelik yaşama ve vücut bütünlüğü hakkının yanı sıra koruma ve gözetim yükümlülüğünü sağlaması gerekirken sanığın mağdurların güvenliğini, sağlığını ve ahlaklarını ağır şekilde tehlikeye sokarak mağdurların sigara ve alkol almasına müsaade ederek mağdurlara karşı onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu mağdurların kişisel, sosyal ve psikolojik sağlıklarını yok saydığı, sanığın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği, sanığın yaşı itibariyle sigara ve alkol temin edilemeyecek mağdurların tüketimine sigara ve alkol sunmak suretiyle sağlık için tehlikeli madde temini suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 194/1, 53 maddeleri uyarınca 2 DEFA cezalandırılmasına, Her ne kadar sanık hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun TCK 233/1 maddesi kapsamında şikayete tabi suçlardan olduğu, mağdurların babası olan müştekinin şikayetçi olmadığı anlaşılmakla soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan atılı suçtan şikayet yokluğu nedeniyle TCK 73/4, CMK 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın yargılandığı maddelerden ayrı ayrı beraatine hükmetti. - ESKİŞEHİR