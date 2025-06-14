Eskişehir'de Düğün Konvoyunda Gergin Anlar

Eskişehir'de Düğün Konvoyunda Gergin Anlar
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Eskişehir'de bir düğün konvoyunda çıkan tartışma, bağrışmalarla birlikte sokağı inletti. Olay, bir otelin önünde gerçekleşirken, bazı vatandaşlar kavga çıkmasını önlemeye çalıştı.

Eskişehir'de bir düğün konvoyundaki kalabalık grup arasında gerginlik yaşanırken, bağrışma sesleri sokağı inletti.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde Alev Sokak ile Kabaağaç Sokak'ın kesişiminde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki düğün konvoyuna dahil olan kalabalık grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Gergin anların yaşandığı tartışma sırasında bağrışma sesleri sokağı inletirken, bazı vatandaşlar da kavga çıkmasını önlemeye çalıştı. Birkaç dakika boyunca devam eden hararetli tartışmanın ardından olaya dahil olan taraflar, araçlara binerek bölgeden yerinden ayrıldı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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