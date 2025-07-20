Eskişehir'de Düğün Konvoyu İçin Trafiği Kesme Olayı

Eskişehir'de iki sokak kesişimindeki kavşakta düğün konvoyunun rahat geçişi için yol kesen sürücü, trafikteki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Sümer Mahallesi Maral Sokak ve Evliyagil Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Bir araç sürücüsünün araç içi kamerasına yansıyan olayda, düğün konvoyunun önünde yer alan 26 AT 135 plakalı otomobil, Evliyagil Sokak'tan gelerek diğer kavşaktan ilerlemekte olan araçların önünü kesiyor. Daha sonra yolu bu yöntemle boşaltan sürücü, düğün konvoyunun dakikalarca geçişine imkan sağlıyor. Maral Sokak üzerinden gelen sürücülerin konvoyun bitmesini dakikalarca beklediği anlar kamera görüntülerine yansıdı. Konvoyun bitmesi ile yolu açan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. - ESKİŞEHİR