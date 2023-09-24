Eskişehir'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durumundan şüphelenilen İ.M. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda, 'Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan arandığı ayrıca 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR