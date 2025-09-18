Haberler

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de devre mülk sahiplerini dolandıran 7 kişi, emlak komisyoncusu olarak kendilerini tanıtıp komisyon alarak 1.8 milyon lira dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de devre mülk sahiplerini, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle komisyon alarak dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler A.P., İ.E. ve E.A.'nın açtıkları şirket için İstanbul ofis kiraladıkları, devre mülk sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda A.P., İ.E. ve E.A.'nın yanı sıra saha elemanı olarak gösterilen şüpheli O.E., S.K., S.Y. ile T.T. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 100 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

1.8 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Polis ekiplerince yapılan incelemede devre mülk sahipleriyle otel lobisi veya kafe gibi yerlerde buluşan şüphelilerin devre mülkleri satma vaadiyle önden komisyon aldıkları ve herhangi bir satış yapmadıkları, bu yolla 1 milyon 800 bin lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde

Şehri fareler bastı, vatandaşlar diken üstünde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.