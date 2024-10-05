Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Gözaltı, 28 Tutuklama

Eskişehir merkezli olarak 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda sosyal medya üzerinden verdikleri yanıltıcı reklamlarla 112 kişiyi dolandırarak kurdukları 23 paravan şirket üzerinden 2023-2024 yıllarında 2,5 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen 40 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçunu gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli 18 ilde çalışma yapıldı. Eskişehir merkezli olarak Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak, Yozgat illerinde, haksız kazanç sağlamak amacıyla 'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' başlıkları ile sosyal medya uygulamalarında reklam ve ilan veren, yanıltıcı paylaşımlarda bulunan, web sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri şahısların kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayan ve haksız kazanç temin eden şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Farklı şehirlerde 23 adet paravan şirket kurarak 111 olayda 112 kişinin dolandırıldığı tespit eden ekipler, şüphelilere ait banka hesap hareketlerinde 2023-2024 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Çok sayıda dijital materyalin, başka şahsılara ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda Eskişehir'de ve yakalandıkları illerde adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ünün adli kontrol şartıyla, 9'unun ise ifade sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR