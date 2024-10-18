Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, Gaziantep'te yol kontrol noktasında yakalandı. Ele geçirilen altın ve döviz değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak parmak izi incelemesi bahanesiyle 2 evden altın ve döviz aldığı tespit edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te yol kontrol noktasında yakalandı. Poşetlenerek salça kovasına saklanan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altın ve döviz ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kendisini polis ve savcı olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra Eskişehir'de bulunan 2 evden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile inceleme başlattı. Gaziantep'e gittiği belirlenen şüpheliler, Nurdağı ilçesi girişinde kolluk kuvvetleri tarafından yol kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış vaziyette çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Mağdurlardan elde edildiği belirlenen altınların ve dövizlerin güncel değerinin yaklaşık 3 milyon 91 bin TL olduğu belirlendi.

Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya T. (27), Gündeş T. (23) ve İ.A. (17), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınarak Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Zekeriya T. ve eşi Gündeş T. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İ.A.'nın yaşı küçük olduğu için işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden Gündeş T. ise, kucağında bebeğiyle adliyeye giriş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Gaziantep Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Döviz Polis Suç

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor? Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER) MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bebek katili çete hangi hastane? Yenidoğan çetesi hastaneleri kapatıldı mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.