Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Varlık Ele Geçirildi

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Varlık Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 evden 3 milyon TL değerinde altın ve döviz çaldı. Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak parmak izi incelemesi bahanesiyle 2 evden aldıkları 3 milyon TL değerindeki altın ve döviz ile Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kendisini polis ve savcı olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra Eskişehir'de bulunan 2 evden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile inceleme başlattı. Gaziantep'e gittiği belirlenen şüpheliler, Nurdağı ilçesi girişinde kolluk kuvvetleri tarafından yol kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış vaziyette çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Mağdurlardan elde edildiği belirlenen altınların ve dövizlerin güncel değerinin yaklaşık 3 milyon 91 bin TL olduğu belirlendi.

Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya T. (27), Gündeş T. (23) ve İ.A. (17), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınarak Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Zekeriya T. ve eşi Gündeş T. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İ.A., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Gaziantep Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Döviz Polis

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri pes dedirtti

Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı Bakın ne istediler

 İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur? Maydanozgiller nelerdir? Hangisi maydanozgillerden değildir? TCG ne demek? Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir? Mert Özdemir kim? Ambulans Şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hangi hastanede çalışıyor? TÜİK VELAYET ORANI - TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne ve baba... YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir? Antalyaspor Galatasaray 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Time Dergisi 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilen kimdir? (Joe Biden, Elon Musk, Taylor Swift, Volodimir Zelenski) Hakan Doğukan Taşcı kim? Hemşire Hakan Doğukan Taşcı hangi hastanede çalışıyor? Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi? "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kız kim? Monaco Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.