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Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayında 2 Milyon TL Zarar

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Eskişehir'de kendini polis olarak tanıtan M.E. isimli şüpheli, mağdurların adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptı. Yakalanan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de kendini polis olarak tanıtan ve mağdurların adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek 2 milyon TL değerinde dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini polis-savcı olarak tanıtarak gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili, polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Müştekiler S.Ç. ve F.Ç. yapılan görüşmede, tanımadığı numaradan arayan şahsın kendisini polis olarak tanıttığını, adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek evde ne kadar altını olduğunu sorduğunu, kendisini ve gelinini adliyeye yönlendirdiklerini belirtti. Evde bulunan eşinin ise ikamete gelen şüpheli şahsa kendisine ait altınları verdiğini daha sonra dolandırıldıklarını anladıklarını, yaklaşık zararlarının 2 milyon TL olduğunu beyan etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin M.E. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Ekiplerce İstanbul istikametine seyir halinde olduğu belirlenen şüpheli M.E. ve müştekiye ait altınların tamamı şüphelinin üzerinde yakalandı.

M.E. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen müştekiye ait altınlar ise Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından müştekiye tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli ise cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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