Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir ile Alpu ilçesi arasında yer alan yolda meydana geldi. 26 YA 887 plakalı ve Y.Ç. idaresindeki pikap arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak, ters döndü. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen sağlık çalışanlarının çabası sonucu çıkarıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR