Eskişehir'de Dilencilik Yasaklamasına Rağmen 2 Çocuk Dileniyor

Eskişehir'de dilenciliğin ve dilenen kişilere para verilmesinin yasaklanmasına kulak asmayan 2 çocuk, vatandaşların yoğun olduğu bir caddede dilenirken görüldü.

Eskişehir Valiliği, geçtiğimiz aylarda yayımladığı 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge' ile özellikle çocuk ve engellilerin dış çevre olumsuzluklarına maruz kalmaması için çeşitli ürünlerin satılmasını ve dilencilik yapılmasını yasakladı. Yasak çerçevesinde, kent merkezinde dilencilik yapanların sayısı neredeyse sıfıra indi. Yetkililer, dilencilikle mücadele ve merhamet duygusunun istismar edilmemesi konusunda gerekli çalışmaları yaparken, 2 çocuğun fırsat buldukları ilk anda dilendiği görüldü. Çocukların kim ya da kimler tarafından dilendirildiği bilinmezken, vatandaşların yasağı dikkate alarak para vermemesi gözlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR