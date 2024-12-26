Eskişehir'de Deri Dükkanında Yangın Çıktı

Eskişehir'de bir deri dükkanında bilinmeyen nedenle çıkan ve maddi hasarın oluştuğu yangın esnaf tarafından kontrol altına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Arifiye Mahallesi Kireççiler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Hızla yayılan yangın, ekipler gelmeden önce esnaf tarafından kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan olayda çok sayıda deri malzeme kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR