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Eskişehir'de Dengelerini Kaybeden Yaşlı Adam Yere Düştü

Eskişehir'de Dengelerini Kaybeden Yaşlı Adam Yere Düştü
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Eskişehir'de bilinmeyen bir nedenle yere düşen yaşlı adama çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle yere düşüp yaralanırken, yaşlı adama ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Olay 12.20 sıralarında 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Yaşı ve kimliği bilinmeyen bir vatandaş dengesini kaybederek yere düşerken, çöp bidonunu da devrildi. Düşme esnasında burnundan yaralanan şahsa ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların bu esnada yaşlı şahsın bilincinin açık olup olmadığını kontrol ettikleri görüldü. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, tedavisi gerçekleştirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada şans eseri büyük bir yaralanma yaşanmazken, olay yerinde kısa süreli bir kalabalık oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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