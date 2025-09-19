Haberler

Eskişehir'de Dayısı Tarafından Taşla Vurulan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı dayısı tarafından kafasına taşla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası dayı kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kavga ettiği dayısı tarafından taşla vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Kınalızade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde, M.C. isimli şahıs dayısı ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, dayı yeğenin kafasına taşla vurdu. Darbe ile bayılan M.C. yere yığılırken, dayısı olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan saldırganı yakalamak için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Öte yandan kafasına taşla vurulan M.C.'nin asıl isminin cezaevi firarisi T.S. olduğuna dair iddiada bulunan bir kişi polise bu durumu ihbar etti. - ESKİŞEHİR

