Eskişehir'de Dayı ile Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'de dayı ile yeğeni arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. ile yeğeni Ç.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.S., yeğeni Ç.K.'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dayısı tarafından bıçaklanan Ç.K., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden aracıyla kaçan R.S., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dayısı tarafından bıçaklanarak tedavi altına alınan Ç.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR