Eskişehir'de Darp Sonucu Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı

Eskişehir'de evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki kadını darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan hasta nakil ambulansı şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz A. (72), dün akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında yarı zamanlı olarak çalışan Mehmet U., yakalanarak gözaltına alındı.

Safinaz A.'nın eşi M.A. ile aynı kereste fabrikasında çalışan ve hırsızlık amacıyla anahtarını çaldığı öğrenilen Mehmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından ambulans personeli kıyafetinin üzerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi Mehmet U., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR