Eskişehir'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de bir binanın önünde duran damacanaların altında bulunan su paralarını çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir bina önünde doldurulması için bırakılan damacanaların altına bırakılan su parası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Su satışı yapan kamyonun gelmesi için bekletilen boş damacanaların altındaki paraları çalan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşların tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR