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Eskişehir'de çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

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Eskişehir şehir çöplüğünde çalışanlar tarafından bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. İncelemeler devam ediyor.

Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışanlar personeller tarafından bebek cesedi bulundu. Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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