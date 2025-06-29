Eskişehir'de Çöp Konteynerinde Yangın
Eskişehir'de bir vatandaşın yanan sigara izmaritini çöp konteynerine atması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevrede yoğun duman yayarak mahalle sakinlerini paniğe sevk etti.
Eskişehir'de çöp konteynerine atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi Doğapark Sitesi'nün önünde meydana geldi. İddiaya göre, çevreden geçen bir vatandaş sigara izmaritini yanar vaziyette çöp konteynerine attı. Konteynerin içerisinde çöplerin tutuşması sonucunda yangın çıkarken, bölgeye yoğun miktarda duman yayıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa