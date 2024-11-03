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Eskişehir'de Çöp Kamyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı

Eskişehir'de Çöp Kamyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı
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Eskişehir'de bir otomobil, çöp kamyonuna çarparak takla attı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Trafiğe kapanan cadde, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Eskişehir'de çöp kamyonuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABZ 467 plakalı otomobil önünde seyir halinde bulunan çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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