Eskişehir'de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Eskişehir'de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kamu düzeninin sağlanması adına Eskişehir'de yapılan çalışmalar neticesinde, 3 tabanca, 33 fişek, 5.21 gram metamfetamin, 1 payp, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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