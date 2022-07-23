Eskişehir'de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kamu düzeninin sağlanması adına Eskişehir'de yapılan çalışmalar neticesinde, 3 tabanca, 33 fişek, 5.21 gram metamfetamin, 1 payp, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir'de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.