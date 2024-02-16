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Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri

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Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde üzerinden bıçak ve muşta çıkan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerinden bıçak ve muşta çıkan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalarda 1 internet kafe, 1 kahvehane-büfe, 10 market-büfe ve 2 tütüncü olmak üzere toplam 14 işletme denetlenirken, 23 park ve bahçe kontrolü yapılarak 22 okul ziyareti gerçekleştirildi. 41 şahsın ve 2 aracın sorgulandığı çalışma neticesinde 2 şahsın üzerinden 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Çocuk Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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