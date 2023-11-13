Eskişehir'de çocuk dilenciliği devam ediyor

Eskişehir Valiliği'nin çocukların dilendirilmesini yasaklayan genel emirine rağmen, sokakta bazı çocuklar dilenmeye devam ediyor. Valilik kararına uyan vatandaşlar olduğu gibi, bazıları da dilenci çocuklara para vermeye devam ediyor.

Eskişehir Valiliği'nin, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik, 'Genel Emir' yayınlamasına rağmen sokakta bazı çocuklar dilenmeye devam ediyor.

Eskişehir Valiliği, çocuklar ve engelli bireylerden kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su ve benzeri ürünlerin satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığını açıklamıştı. Valilik açıklamasında, kararın, geleceğin teminatı olan çocukları, sağlık ve güvenlik açısından elverişsiz olan ortamlardan uzak tutarak, onların ruhen ve bedenen sağlıklı, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla alındığı belirtilmişti.

Ancak Reşadiye Camii'nde dilenen kız çocuğu, yasak olduğunu bilmesine rağmen ekmek parası için dilenmek zorunda olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar valiliğin kararına uysa da bazıları dilenci çocuğa kayıtsız kalmayarak para vermeye devam etti. Valiliğin çocukların dilendirilmesinin yasaklanması konusunda çıkarttığı emrine karşı çocukların dilendirilmeye devam ettirilmesi durumu bazı vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. - ESKİŞEHİR