Eskişehir'de Çocuğunu Tekmeleyen Baba Tutuklandı

Eskişehir'de Çocuğunu Tekmeleyen Baba Tutuklandı
Eskişehir'de bir market içinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Baba, 'Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım' dedi.

Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki M.E. isimli çocuğunu tekmelediği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan 49 yaşındaki Cengiz E., bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
