Eskişehir'de Çocuğunu Tekmeleyen Baba Gözaltına Alındı

Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki marketin içerisinde meydana geldi. Bir şahsın, erkek çocuğunu tekmeleyerek darp ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kamuoyunun tepkisini çeken olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, defalarca tekme attığı 5 yaşındaki çocuğun babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR