Eskişehir'de Cinsel İstismar İddiası: Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.Ş. adlı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.Ş. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.Ş. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

