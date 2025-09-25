Eskişehir'de Cinsel İstismar İddiası: Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.Ş. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.Ş. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR