Eskişehir'de Çimento Tankeri Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu yaşımını yitirdi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkek yayaya çarptı. Tankerin altında kalan kişi, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen kişinin cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Y.S. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)