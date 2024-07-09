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Eskişehir'de çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

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Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi bıçakla yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, C.P.M. (17) ile A.İ.A. (19) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan C.P.M., ameliyata alındı. Yırtılan midesi dikilen C.P.M.'nin, yoğun bakımda gözlem altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayda C.P.M.'yi ve A.İ.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlenen Afganistan uyruklu Hossein K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hossein K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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