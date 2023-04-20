Eskişehir'de çeşitli suçlardan araması olan 6 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan araması olan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı, Odunpazarı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sakintepe Mahallesinde "Şantaj ve Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma" suçundan M.T adlı şüpheli şahıs, Hisar Mahallesinde "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan H.H.K. adlı şüpheli şahıs, İmişehir OSB'de "Basit Yaralama" suçundan U.A. adlı şüpheli şahıs ve Değişören Mahallesinde "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan K.A adlı şüpheli şahıs ile Yukarısöğüt Mahallesinde "Basit Yaralama" suçundan aranan İ.Y adlı şüpheli şahıs, Ayvalı Mahallesinde "Hakaret " suçundan aranan Ş.Y adlı şüpheli şahıs yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR