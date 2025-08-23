Eskişehir'de Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonuc çelik kasa hırsızları kıskıvrak yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivrihisar ilçesinde yaşandı. Yeni Sanayi Sitesinde bir tamirhaneye camdan giren, yüzleri kar maskeli iki kişi, iş yerinin üst katında bulunan çelik kasayı, demir kesme makinesiyle uzunca bir süre uğraşmalarına rağmen açamayınca herhangi bir değerli eşya alamadan olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameraları üzerinden çalışma başlatan Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, 190 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanan Eymen E. ve Hamid E. isimli yabancı uyruklu şahısların, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR