Eskişehir'de Çarpışma: 1 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Çarpışma: 1 Kişi Yaralandı
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Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını talep etti.

Eskişehir'de 2 otomobilin sokak kesişiminde çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana. Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesi'nde Ege Sokak ile Emeksiz Sokak'ın kesişiminde 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, mahalle sakinleri, bahse konu bölgede sıkça kazalar olduğunu ve yetkililerin bunun için önlem alması gerektiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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