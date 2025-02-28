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Eskişehir'de Camiye Giren Şüpheli Hırsızlık Yaptı

Eskişehir'de Camiye Giren Şüpheli Hırsızlık Yaptı
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Eskişehir'de bir camiye giren şüpheli, damacana su için biriktirilen parayı çalıp mevlitten kalan meyve suyunu içip keki yedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir camiye giren şüpheli, sebile takılan damacana su için biriktirilen parayı çalarken bir mevlitten kalan meyve suyunu içip keki yedi. Camdan giren şahıs görevli odasının da kapısını kırdı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Camii'nde iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Sabah erken saatlerde caminin ikinci katındaki camı açan şahıs ya da şahıslar alt kata yöneldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce aşağıya indiği görüldü. Kilitli olan görevli odasının kapısını zorlayan şahıs tekme ve elindeki aletlerle, uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırarak açtı. İçeriyi adeta talan eden şahıs bir şey bulamayınca caminin iç kısmına yöneldi.

Meyve suyu içip kek yedi, su parasını çaldı

Daha sonra camının sebiline takılan damacana su alımı için biriktirilen parayı bulan şahıs, caminin içinde bir müddet daha dolaştıktan sonra üst kata çıktı. Şüpheli, önceki gün yapılan mevlitten kalan meyve suyunu içip keki yedikten sonra çöpünü bırakarak üst kata yöneldi. Çöpünü camiye atan şahıs, sebilden su içerek girdiği üst kattaki camdan camiyi terk etti.

"500-600 lira su parası varmış su için, onu çalmışlar"

Yıllardır camiye giden 76 yaşındaki Osman Kıran, "Kapı kırık olduğu için ben fark etmedim. Ondan sonra hocayı çağırmışlar kapı açık ve dağınık vaziyetten dolayı. Böyle halıyı kıvırmışlar, böyle biraz masanın altına çekilmiş herhalde. Çelik kapıyı yaptırdıktan sonra biraz açıklık kaldı. Hırsızlar da kapının üstüne basarak tornavidayla çıkmışlar. Kombinin orada 500 - 600 lira su parası varmış su için onu çalmışlar. Böyle yerde ayak izleri belli, zaten bunu polise de belirttim. Meyve sularını içip su sebilinin yanına koymuşlar çöplerini. Dini kitaplarımızı da dağınık halde bırakmışlar hep" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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