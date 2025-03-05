Eskişehir'de Camide Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de bir camide gerçekleşen ilginç hırsızlık olayıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi sonrası harekete geçen polis ekiplerince, 9 farklı camide meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri olduğu belirlenen 2 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde, Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Camii'nde bir şüpheli, sebile takılan damacanadaki su için biriktirilen parayı çalmış, bir mevlitten kalan meyve suyunu içmiş ve keki yemişti. Yaşanan olay 28 Şubat 2025 tarihinde İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 'Camide ilginç hırsızlık' başlığı ile basına servis edildi. İHA'nın haberi sonrası emniyet birimleri konuyla ilgili harekete geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı camide meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda M.A.O. ve B.D. isimli şahısların tespit edilerek yakalandıkları ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları açıklandı. - ESKİŞEHİR