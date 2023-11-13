Eskişehir'de Çamaşır Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Eskişehir'de bir evin balkonunda asılı olan çamaşırları çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay anı, binaya ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'de bir evin balkonunda asılı olan çamaşırları çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, kimliği belli olmayan 3 şüpheli bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda asılı olan çamaşırları çaldı. Kuruması için balkona asılan çamaşırları çalan şüpheliler, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, binaya ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR