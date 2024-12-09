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Eskişehir'de Çalıntı Motosikletler Bulundu

Eskişehir'de Çalıntı Motosikletler Bulundu
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Eskişehir'de yapılan polis çalışmaları sonucu çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de çalıntı olan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çalıntı olarak aranan motosikletler bulundu. Polisin koruma altına aldığı araçlar sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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