Eskişehir'de Çalıntı Motosikletler Bulundu

Eskişehir'de çalıntı olan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çalıntı olarak aranan motosikletler bulundu. Polisin koruma altına aldığı araçlar sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR