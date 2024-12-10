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Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Bulundu, Sahibine Teslim Edildi
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı bir motosiklet bulundu ve sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çalıntı bir motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnönü İlçe Emniyet Amirliğimizce yapılan çalışmalarda çalıntı olarak aranan 1 motosiklet bulundu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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